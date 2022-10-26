Мировая премьера музыки к балету «Пиковая дама» в Пакгаузах

Петербургский композитор Юрий Красавин представит в Нижнем мировую премьеру музыки к балету «Пиковая дама». Концерт пройдет в пакгаузе на Стрелке 29 октября.
Программу исполнит оркестр оперного театра La Voce Strumentale и артисты хора.
Юрий Красавин отмечает, что недавно создал музыку к балету «Пиковая дама». Она получилась ироничной и имеет больше сходства с повестью Пушкина.
«Для меня большая честь и радость, что Нижегородский театр заинтересовался этой партитурой. Я наслышан о прекрасном уровне оркестра, который будет играть сюиту, и предвкушаю свою большую композиторскую радость от предстоящего события», — добавил композитор.
Второе произведение концерта — «Пинежское сказание о дуэли и смерти Пушкина» Леонида Десятникова. Одно из самых экспериментальных в его карьере. Оно вобрало в себя традиции классической музыки XIX века, приемы поморского хорового пения и городской романс.
А все его творчество – оммаж великим классикам Чайковскому и Рахманинову, Гайдну и Шуману, Стравинскому и Сен-Сансу.
Начало концерта в 19.00. Подробности здесь.
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Фото: Сергей Тютелов и Екатерина Белозерова
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