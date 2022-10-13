18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Бар Tizer отпразднует свой первый день рождения

Поделиться:

Нижегородцев приглашают на особенный вечер, посвященный дню рождения Tizer. 15 октября одному из самых атмосферных баров города исполняется один год. Организаторы обещают, что ночь будет — веселой и магической!

 

За один год команда проекта создала уникальную барную карту, привезла нового шефа, устраивала гадания, вечеринки, проводила лекции, игры и радовала гостей подборкой авторского кино.

15 октября для гостей приготовили: выступление настоящего иллюзиониста, диджей-сеты, конкурсы и викторину для гостей.

Сбор гостей в 20:00.

Напомним, подписчики телеграм-канал НН.Собака.ru могут получить коктейль Lolita’s kiss в баре Tizer. Для этого нужно показать подписку на канал и билет на фестиваль BEAT WEEKEND. А подробный гид по событиям фестиваля здесь.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: