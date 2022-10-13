Бар Tizer отпразднует свой первый день рождения

За один год команда проекта создала уникальную барную карту, привезла нового шефа, устраивала гадания, вечеринки, проводила лекции, игры и радовала гостей подборкой авторского кино.

15 октября для гостей приготовили: выступление настоящего иллюзиониста, диджей-сеты, конкурсы и викторину для гостей.

Сбор гостей в 20:00.

Напомним, подписчики телеграм-канал НН.Собака.ru могут получить коктейль Lolita’s kiss в баре Tizer. Для этого нужно показать подписку на канал и билет на фестиваль BEAT WEEKEND. А подробный гид по событиям фестиваля здесь.







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Фото: архив организаторов