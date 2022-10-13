Бар Tizer отпразднует свой первый день рождения

Нижегородцев приглашают на особенный вечер, посвященный дню рождения Tizer. 15 октября одному из самых атмосферных баров города исполняется один год. Организаторы обещают, что ночь будет — веселой и магической!
За один год команда проекта создала уникальную барную карту, привезла нового шефа, устраивала гадания, вечеринки, проводила лекции, игры и радовала гостей подборкой авторского кино.
15 октября для гостей приготовили: выступление настоящего иллюзиониста, диджей-сеты, конкурсы и викторину для гостей.
Сбор гостей в 20:00.
Напомним, подписчики телеграм-канал НН.Собака.ru могут получить коктейль Lolita’s kiss в баре Tizer. Для этого нужно показать подписку на канал и билет на фестиваль BEAT WEEKEND. А подробный гид по событиям фестиваля здесь.
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Фото: архив организаторов
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