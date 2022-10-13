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Музыка Финляндии прозвучит в Нижнем

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Уральский молодежный симфонический оркестр завершает турне по России и впервые выступит в Нижнем Новгороде.

 

Гостей ожидает совместное выступление оркестра с лауреатом международных конкурсов Еленой Таросян.

Она исполнит одно из самых сложных скрипичных произведений — концерт главного финского композитора Яна Сибелиуса. Также в программе симфоническая поэма «Финляндия» — музыкальный символ страны. После можно услышать первую симфонию Брамса.

Подробности здесь.



 

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Фото: архив организаторов

 

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