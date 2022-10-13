Музыка Финляндии прозвучит в Нижнем

Уральский молодежный симфонический оркестр завершает турне по России и впервые выступит в Нижнем Новгороде.
Гостей ожидает совместное выступление оркестра с лауреатом международных конкурсов Еленой Таросян.
Она исполнит одно из самых сложных скрипичных произведений — концерт главного финского композитора Яна Сибелиуса. Также в программе симфоническая поэма «Финляндия» — музыкальный символ страны. После можно услышать первую симфонию Брамса.
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Фото: архив организаторов
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