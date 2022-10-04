100-летие джаза

Событие пройдет в рамках серии гала-концертов по всей стране «От Калининграда до Сахалина».

24 октября для гостей филармонии выступят нижегородцы, а также Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Андрей Кондаков, Fantine, Лариса Долина, Олег Аккуратов, Евгений Побожий и Даниил Крамер.

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