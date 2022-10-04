18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

100-летие джаза

Поделиться:

24 октября в нижегородской филармонии пройдет гала-концерт к 100-летию российского джаза. Гостей ждут звездные хедлайнеры — от Ларисы Долиной до Игоря Бутмана.

 

Событие пройдет в рамках серии гала-концертов по всей стране «От Калининграда до Сахалина».

24 октября для гостей филармонии выступят нижегородцы, а также Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Андрей Кондаков, Fantine, Лариса Долина, Олег Аккуратов, Евгений Побожий и Даниил Крамер.

Подробности по ссылке.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: