Программа «Наследие. Грани традиции»

В Нижегородской области пройдет несколько концертов народной музыки в рамках фестиваля «Наследие. Грани традиции». В городах региона вход на все события свободный.
Программа:
16 октября в 16:00 — Кстово, ДК «Нефтехимик»
Выступит Нижегородский русский народный оркестр имени Кузнецова, главный дирижер — Борис Схиртладзе.
2 ноября в 18:00 — Павлово, Дворец Культуры
Выступит Нижегородский русский народный оркестр имени Кузнецова, главный дирижер — Борис Схиртладзе.
6 ноября в 16:00 — Арзамас, ДК «Ритм» и 16 ноября в 18:00 — Выкса, Дворец культуры имени Лепсе
Исполнители: Майя Балашова и STYLE-QUARTET.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)