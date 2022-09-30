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Музыка

Программа «Наследие. Грани традиции»

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В Нижегородской области пройдет несколько концертов народной музыки в рамках фестиваля «Наследие. Грани традиции». В городах региона вход на все события свободный.

 

Программа:

16 октября в 16:00 — Кстово, ДК «Нефтехимик»

Выступит Нижегородский русский народный оркестр имени Кузнецова, главный дирижер — Борис Схиртладзе.

2 ноября в 18:00 — Павлово, Дворец Культуры

Выступит Нижегородский русский народный оркестр имени Кузнецова, главный дирижер — Борис Схиртладзе.

6 ноября в 16:00 — Арзамас, ДК «Ритм» и 16 ноября в 18:00 — Выкса, Дворец культуры имени Лепсе

Исполнители: Майя Балашова и STYLE-QUARTET.




 

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Фото: архив организаторов

 

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