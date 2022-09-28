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Музыка

Открытие фестиваля «Наследие. Грани традиции»

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В Нижнем пройдет фестиваль народной музыки, где можно услышать классические народные композиции и современные эксперименты. В программе — концерты, мастер-классы и творческие встречи с музыкантами, композиторами и дирижерами.

 

Программа в концертном Пакгаузе:

1 октября, 18:30 — зрители услышат звук гуслей, увидят перфоманс на ударных и оценят размах «царь-балалайки». Регистрация здесь.

2 октября, 17:00 — зрителей ждет коллаборация русской домры со скрипкой, оркестр в созвучии с академическим голосом и колоритом русских народных инструментов. Регистрация здесь.

 



 

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Фото: Нижний 800



 

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