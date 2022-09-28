Открытие фестиваля «Наследие. Грани традиции»

В Нижнем пройдет фестиваль народной музыки, где можно услышать классические народные композиции и современные эксперименты. В программе — концерты, мастер-классы и творческие встречи с музыкантами, композиторами и дирижерами.
Программа в концертном Пакгаузе:
1 октября, 18:30 — зрители услышат звук гуслей, увидят перфоманс на ударных и оценят размах «царь-балалайки». Регистрация здесь.
2 октября, 17:00 — зрителей ждет коллаборация русской домры со скрипкой, оркестр в созвучии с академическим голосом и колоритом русских народных инструментов. Регистрация здесь.
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Фото: Нижний 800
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