Фестиваль о Гоголе в Нижнем

5 октября в театре драмы откроется фестиваль о жизни и творчестве Николая Гоголя. Публикуем программу проекта.
Программа фестиваля:
- 15:00−16:30 — открытая лекция о жизни и творчестве писателя «Гоголь — загадка третьего тысячелетия». Для участия необходима регистрация.
- 18:00−19:00 — выставка «Гоголь: жизнь в творчестве». В экспозиции представят работы иллюстраторов гоголевских произведений из музейного собрания «Дома Гоголя» — фотографии, документы и предметы. Вход по приглашениям.
- 19:00−21:30 — показ спектакля «Игроки» в постановке режиссера Антона Яковлева. Спектакль приурочен к 180-летию создания гоголевской комедии. Вход по приглашениям — их можно получить в кассе театра.
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