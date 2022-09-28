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Музыка

Фестиваль о Гоголе в Нижнем

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5 октября в театре драмы откроется фестиваль о жизни и творчестве Николая Гоголя. Публикуем программу проекта.

 

Программа фестиваля:

  • 15:00−16:30 — открытая лекция о жизни и творчестве писателя «Гоголь — загадка третьего тысячелетия». Для участия необходима регистрация.
  • 18:00−19:00 — выставка «Гоголь: жизнь в творчестве». В экспозиции представят работы иллюстраторов гоголевских произведений из музейного собрания «Дома Гоголя» — фотографии, документы и предметы. Вход по приглашениям.
  • 19:00−21:30 — показ спектакля «Игроки» в постановке режиссера Антона Яковлева. Спектакль приурочен к 180-летию создания гоголевской комедии. Вход по приглашениям — их можно получить в кассе театра.



 

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