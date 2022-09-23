Фестиваль духовых оркестров в «Швейцарии»

В программе три блока: детские, взрослые коллективы и кавер-группы.

В последнюю субботу сентября на центральной площади выступят детские оркестры из Семенова и Павлова, которые поддержат оркестры из Богородска и Дзержинска.

Затем — программы Губернского оркестра, оркестра училища имени Балакирева, коллектива под управлением Михаила Петропавловского, духового оркестра из Павлова.

И в завершении дня выступит квинтет филармонии имени Ростроповича, петербургская группа «Оркестра-бит» и нижегородская кавер-команда «Brass-burgers».

Музыкальное мероприятие продлится почти весь день — с 13:00 до 21:00.







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Фото: сообщество парка