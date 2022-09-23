Фестиваль духовых оркестров в «Швейцарии»

Уже завтра, 24 сентября, на главной сцене парка «Швейцария» 12 оркестров сыграют марш, вальс, походные и лирические песни. Специальный гость фестиваля — один из лучших трубачей России Владислав Лаврик.
В программе три блока: детские, взрослые коллективы и кавер-группы.
В последнюю субботу сентября на центральной площади выступят детские оркестры из Семенова и Павлова, которые поддержат оркестры из Богородска и Дзержинска.
Затем — программы Губернского оркестра, оркестра училища имени Балакирева, коллектива под управлением Михаила Петропавловского, духового оркестра из Павлова.
И в завершении дня выступит квинтет филармонии имени Ростроповича, петербургская группа «Оркестра-бит» и нижегородская кавер-команда «Brass-burgers».
Музыкальное мероприятие продлится почти весь день — с 13:00 до 21:00.
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Фото: сообщество парка
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