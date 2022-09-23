18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Фестиваль духовых оркестров в «Швейцарии»

Поделиться:

Уже завтра, 24 сентября, на главной сцене парка «Швейцария» 12 оркестров сыграют марш, вальс, походные и лирические песни. Специальный гость фестиваля — один из лучших трубачей России Владислав Лаврик.

 

В программе три блока: детские, взрослые коллективы и кавер-группы.

В последнюю субботу сентября на центральной площади выступят детские оркестры из Семенова и Павлова, которые поддержат оркестры из Богородска и Дзержинска.

Затем — программы Губернского оркестра, оркестра училища имени Балакирева, коллектива под управлением Михаила Петропавловского, духового оркестра из Павлова.

И в завершении дня выступит квинтет филармонии имени Ростроповича, петербургская группа «Оркестра-бит» и нижегородская кавер-команда «Brass-burgers».

Музыкальное мероприятие продлится почти весь день — с 13:00 до 21:00.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество парка

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: