В Манеже сыграют на гуслях

30 сентября в 18:00 в пространстве Манежа, где открыта выставка «Сарафан. Шушпан. Одёжа» с традиционными костюмами народов Поволжья, пройдет концерт. Выступит исполнительница на звончатых гуслях — Елизаветы Мельниченко.
Елизавета — Выпускница РАМ имени Гнесиных, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Выступление в стенах музея — часть фестиваля «Наследие. Грани традиции».
Вход на концерт по входному билету на выставку.
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Фото: Оксана Шверницкая
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