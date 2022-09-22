В Манеже сыграют на гуслях

Елизавета — Выпускница РАМ имени Гнесиных, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Выступление в стенах музея — часть фестиваля «Наследие. Грани традиции».

Вход на концерт по входному билету на выставку.





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Фото: Оксана Шверницкая