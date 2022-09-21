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Музыка

Концерт Sestrica в пространстве ЦЕХ *

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23 сентября в мультимедиа арт-пространстве ЦЕХ * пройдет концерт-открытие новой медиаинстлалляции A.R.R.C 2.0 от студии dreamlaser.

 

Хедлайнер концерта — электронный проект Sestrica, а на разогреве выступит нижегородский диджей Synkronized.

24 сентября в ЦЕХе * откроется сама мультимедийная инсталляция. Международная студия dreamlaser представит A.R.R.C 2.0. Ее впервые показали в Севкабель Порту в Петербурге: более 40 тысяч жителей и гостей северной столицы пришли на это посмотреть.

Перемещаясь между всеми зонами выставки, а их будет четыре, можно будет пережить разные эмоциональные состояния.

Билеты на концерт — по ссылке.

 

 

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Фото: Нижний 800


 

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