Нижний соберет хоровые коллективы России и Беларуси

С 24 по 27 ноября в Нижнем Новгороде пройдет Международная хоровая ассамблея Coro di Linguisti. Музыкальный праздник проводится Академическим хором НГЛУ имени Добролюбова. В город приедут хоровые коллективы со всей России и республики Беларусь.
Ожидается, что в этом году на ассамблею приедут более 800 участников из 30 любительских, детских, студенческих и взрослых коллективов. Они споют на разных языках мира. Сводный хор выступит на гала-концерте.
Подать заявку на участие в Ассамблее можно до 20 сентября.
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Фото: архив пресс-служб
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