18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Нижний соберет хоровые коллективы России и Беларуси

Поделиться:

С 24 по 27 ноября в Нижнем Новгороде пройдет Международная хоровая ассамблея Coro di Linguisti. Музыкальный праздник проводится Академическим хором НГЛУ имени Добролюбова. В город приедут хоровые коллективы со всей России и республики Беларусь.

 

Ожидается, что в этом году на ассамблею приедут более 800 участников из 30 любительских, детских, студенческих и взрослых коллективов. Они споют на разных языках мира. Сводный хор выступит на гала-концерте.

Подать заявку на участие в Ассамблее можно до 20 сентября.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: