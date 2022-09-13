Нижний соберет хоровые коллективы России и Беларуси

Ожидается, что в этом году на ассамблею приедут более 800 участников из 30 любительских, детских, студенческих и взрослых коллективов. Они споют на разных языках мира. Сводный хор выступит на гала-концерте.

Подать заявку на участие в Ассамблее можно до 20 сентября.





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Фото: архив пресс-служб