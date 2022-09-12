Шоукейс-фестиваль проведут для нижегородских артистов

В декабре 2022 года в Нижнем откроется «ИМИ.Сцена» — музыкальная конференция и шоукейс-фестиваль местных групп. Эксперты музыкальной индустрии проведут мастер-классы и дискуссии. Расписание образовательных активностей появится позже.
Музыкальная часть «ИМИ.Сцены» — это шоукейс-фестиваль для артистов. Музыканты смогут выступить, познакомиться с другими участниками музыкального сообщества региона, а также показать свое творчество приглашенным промоутерам, представителям лейблов и музыкальным менеджерам.
Среди экспертов, которые приедут слушать нижегородские группы:
- руководитель направления маркетинга артистов ONErpm Eastern Europe Марина Лапкина
- редактор «Яндекс.Музыки» Диана Пашковская
- музыкальный менеджер Максим Гну
- арт-директор Milo Concert Hall Дарья Кравченко
- арт-директор пространства Tago Mago Вова Соколов
- музыкальный промоутер Антон Прудников
- музыкант DJ No Regular Meat
- основатель клуба «Карго Культ» Антон Лаврентьев
- музыкант Low Tape.
Подать заявку можно до 30 октября.
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Фото: архив пресс-служб
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