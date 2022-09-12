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Музыка

Шоукейс-фестиваль проведут для нижегородских артистов

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В декабре 2022 года в Нижнем откроется «ИМИ.Сцена» — музыкальная конференция и шоукейс-фестиваль местных групп. Эксперты музыкальной индустрии проведут мастер-классы и дискуссии. Расписание образовательных активностей появится позже.

 

Музыкальная часть «ИМИ.Сцены» — это шоукейс-фестиваль для артистов. Музыканты смогут выступить, познакомиться с другими участниками музыкального сообщества региона, а также показать свое творчество приглашенным промоутерам, представителям лейблов и музыкальным менеджерам.

Среди экспертов, которые приедут слушать нижегородские группы:

  • руководитель направления маркетинга артистов ONErpm Eastern Europe Марина Лапкина
  • редактор «Яндекс.Музыки» Диана Пашковская
  • музыкальный менеджер Максим Гну
  • арт-директор Milo Concert Hall Дарья Кравченко
  • арт-директор пространства Tago Mago Вова Соколов
  • музыкальный промоутер Антон Прудников
  • музыкант DJ No Regular Meat
  • основатель клуба «Карго Культ» Антон Лаврентьев
  • музыкант Low Tape.

Подать заявку можно до 30 октября.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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