Шоукейс-фестиваль проведут для нижегородских артистов

Музыкальная часть «ИМИ.Сцены» — это шоукейс-фестиваль для артистов. Музыканты смогут выступить, познакомиться с другими участниками музыкального сообщества региона, а также показать свое творчество приглашенным промоутерам, представителям лейблов и музыкальным менеджерам.

Среди экспертов, которые приедут слушать нижегородские группы:

руководитель направления маркетинга артистов ONErpm Eastern Europe Марина Лапкина

редактор «Яндекс.Музыки» Диана Пашковская

музыкальный менеджер Максим Гну

арт-директор Milo Concert Hall Дарья Кравченко

арт-директор пространства Tago Mago Вова Соколов

музыкальный промоутер Антон Прудников

музыкант DJ No Regular Meat

основатель клуба «Карго Культ» Антон Лаврентьев

музыкант Low Tape.

Подать заявку можно до 30 октября.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб