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Музыка

Публикуем программу заключительной «Столицы закатов»

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В предстоящий уикенд пройдет последний (в этом году) музыкальный фестиваль «Столица закатов». Выступления хедлайнеров можно послушать на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной и на Стрелке. Вход свободный.

 

Программа на 26 августа:

  • 19:00–20:00 — Нижневолжская набережная. Выступление дуэта Safary, объединившего в своих треках два музыкальных стиля: поп-музыку и рок
  • 19:00–20:00 — Стрелка. Сергей Ведехин сыграет на на ханге

Программа на 27 августа:

  • 19:00–20:00 — Нижневолжская набережная. Вокалистка, поэтесса и композитор Екатерина Кокоулина исполнит мировые и российские хиты
  • 19:00–20:00 — Стрелка. Выступление дуэта Soul-band SH&TAKI
  • 19:00–20:00 — набережная Федоровского. STYLE-QUARTET сыграет концерт на закате «Жизнь как чудо», где каждая композиция представляет собой отдельную удивительную историю о любви, драме, надежде и прощении.

Программа на 28 августа:

  • 18:00–22:00 — Амфитеатр Нижневолжской набережной. Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio.
  • 19:00–20:00 — Стрелка. Таня Гуляева, известная певица, бывшая солистка группы «Замша» и композитор, сыграет на белом рояле
  • 19:00–20:00 — набережная Федоровского. Выступление вокально-инструментального дуэта Cuba Libre

27 августа в арт-кластере «Красная Слобода» пройдет вечеринка, хедлайнером которой станет Pharaoh. Вход на мероприятие 18+. Количество мест ограничено, билеты доступны по ссылке.

Программа «Столица закатов. После заката» 27 августа:

  • 22:00—00:00 — «Две Стороны»
  • 00:00—01:00 — Pharaoh
  • 01:00—03:00 — Waitingfortheend


 

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Фото: Нижний 800

 

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