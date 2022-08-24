Публикуем программу заключительной «Столицы закатов»

В предстоящий уикенд пройдет последний (в этом году) музыкальный фестиваль «Столица закатов». Выступления хедлайнеров можно послушать на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной и на Стрелке. Вход свободный.
Программа на 26 августа:
- 19:00–20:00 — Нижневолжская набережная. Выступление дуэта Safary, объединившего в своих треках два музыкальных стиля: поп-музыку и рок
- 19:00–20:00 — Стрелка. Сергей Ведехин сыграет на на ханге
Программа на 27 августа:
- 19:00–20:00 — Нижневолжская набережная. Вокалистка, поэтесса и композитор Екатерина Кокоулина исполнит мировые и российские хиты
- 19:00–20:00 — Стрелка. Выступление дуэта Soul-band SH&TAKI
- 19:00–20:00 — набережная Федоровского. STYLE-QUARTET сыграет концерт на закате «Жизнь как чудо», где каждая композиция представляет собой отдельную удивительную историю о любви, драме, надежде и прощении.
Программа на 28 августа:
- 18:00–22:00 — Амфитеатр Нижневолжской набережной. Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio.
- 19:00–20:00 — Стрелка. Таня Гуляева, известная певица, бывшая солистка группы «Замша» и композитор, сыграет на белом рояле
- 19:00–20:00 — набережная Федоровского. Выступление вокально-инструментального дуэта Cuba Libre
27 августа в арт-кластере «Красная Слобода» пройдет вечеринка, хедлайнером которой станет Pharaoh. Вход на мероприятие 18+. Количество мест ограничено, билеты доступны по ссылке.
Программа «Столица закатов. После заката» 27 августа:
- 22:00—00:00 — «Две Стороны»
- 00:00—01:00 — Pharaoh
- 01:00—03:00 — Waitingfortheend
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Фото: Нижний 800
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