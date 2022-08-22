Променад-спектакли, хороход, выступление Агутина: адаптивная программа «Выкса-феста»

«Выкса-фестиваль» опубликовал инклюзивную программу второго уикенда, который пройдет 26 и 28 августа. Для гостей с инвалидностью приготовили множество активностей — от променад спектаклей до выступлений звездных хедлайнеров. Делимся подробностями!
Гости и жители Выксы с инвалидностью смогут посетить променад-спектакли «По Углам», «По водам», «По цехам», театрализованное представление «Карамзин. Театр в деревне», выступление Леонида Агутина, детские программы и многое другое. Кроме того, особое место в программе фестиваля занимают мероприятия с переводом на жестовый язык и тифлокомментированием.
Программа на второй уикенд:
26 августа (20:00)— большой концерт Леонида Агутина
Место: площадь Октябрьской революции
Доступно для незрячих, для людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности
27 августа — краеведческий походный театр «По углам»
- в 14:00 — с переводом на русский жестовый язык
- в 10:00, 16:00, 18:00 — доступен для людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности (кроме людей, передвигающихся на креслах-колясках)
- 28 августа в 10:00, 14:00, 16:00 — доступен для людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности (кроме людей, передвигающихся на креслах-колясках)
Место: старт от отеля «Баташев»
27 августа (17:00) — Большой заплыв
Место: Набережная Верхневыксунского пруда
Адаптировано для незрячих, неслышащих, доступен для людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности
27-28 августа (10:00, 14:00, 16:00) — индустриальный походный театр «По цехам»
Место: старт Музей истории «ВМЗ»
Доступен для людей с особенностями мобильности (кроме людей, передвигающихся на креслах-колясках)
28 августа (13:00) — Судоходный походный театр «По водам»
Адаптировано для незрячих, неслышащих, доступен для людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности
- в 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 — доступен для людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности
Место: лодочная станция Ипанема
Спектакль «Карамзин. Театр в деревне»
Место: старт от гостиницы «Баташев»
- 26 августа в 16:00 — доступен для людей с ментальными особенностями и особенностями мобильности (кроме людей, передвигающихся на креслах-колясках)
- 27 августа в 15:00 — адаптирован для незрячих, доступен для людей с ментальными особенностями и особенностями мобильности (кроме людей, передвигающихся на креслах-колясках)
- 28 августа в 12:00, 15:00 — доступен для людей с ментальными особенностями и особенностями мобильности (кроме людей, передвигающихся на креслах-колясках)
Хороход-1
- 27 августа в 12:00, 13:00
- 28 августа в 10:00, 12:00, 14:00
Доступно для незрячих, людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности
Место: улицы города (адреса будут доступны за несколько дней до фестиваля)
Хороход-2
- 27 августа в 15:00
- 28 августа в 14:00
Доступно для незрячих, людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности (кроме людей, передвигающихся на креслах-колясках)
Место: старт от школы №8
Спортивная программа
- 26 августа в 12:00
Место: скейт-парк у к/т «Родина»
- 27 августа в 12:00
Место: памп-трек в Лесопосадке
- 28 августа с 10:00 до 17:00
Место: скейт-парк у к/т «Родина»
Доступно для просмотра неслышащим, людям с ментальными особенностями и с особенностями мобильности
27 августа в 19:30 — Пати под соснами
Место: Лесопосадка, инсталляция ВСЕ ЭТО НЕ СОН
Доступно для незрячих и с особенностями мобильности, ментальными особенностями
с 26 по 28 августа (с 11:00 до 19:00) — мозаическая резиденция «Студии РАЗ»
Место: ОМКафе
Доступно для людей с ментальными особенностями и людей с особенностями мобильности
27 и 28 августа (с 10:30-18:00) — детская программа «Дом с открытыми окнами»
Место: Культурный центр «Волна»
Доступно для детей с особенностями мобильности, ментальными особенностями
Для выксунцев, работников «ОМК» и «ОМК-Участие» проход на фестиваль бесплатный. Требуется оформление пасса на сайте фестиваля и регистрация на события.
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