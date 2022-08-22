Променад-спектакли, хороход, выступление Агутина: адаптивная программа «Выкса-феста»

Хороход-1

27 августа в 12:00, 13:00

28 августа в 10:00, 12:00, 14:00

Доступно для незрячих, людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности

Место: улицы города (адреса будут доступны за несколько дней до фестиваля)

Хороход-2

27 августа в 15:00

28 августа в 14:00

Доступно для незрячих, людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности (кроме людей, передвигающихся на креслах-колясках)

Место: старт от школы №8

Спортивная программа

26 августа в 12:00

Место: скейт-парк у к/т «Родина»

27 августа в 12:00

Место: памп-трек в Лесопосадке

28 августа с 10:00 до 17:00

Место: скейт-парк у к/т «Родина»

Доступно для просмотра неслышащим, людям с ментальными особенностями и с особенностями мобильности

27 августа в 19:30 — Пати под соснами

Место: Лесопосадка, инсталляция ВСЕ ЭТО НЕ СОН

Доступно для незрячих и с особенностями мобильности, ментальными особенностями

с 26 по 28 августа (с 11:00 до 19:00) — мозаическая резиденция «Студии РАЗ»

Место: ОМКафе

Доступно для людей с ментальными особенностями и людей с особенностями мобильности

27 и 28 августа (с 10:30-18:00) — детская программа «Дом с открытыми окнами»

Место: Культурный центр «Волна»

Доступно для детей с особенностями мобильности, ментальными особенностями

Для выксунцев, работников «ОМК» и «ОМК-Участие» проход на фестиваль бесплатный. Требуется оформление пасса на сайте фестиваля и регистрация на события.