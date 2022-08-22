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Музыка

Променад-спектакли, хороход, выступление Агутина: адаптивная программа «Выкса-феста»

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«Выкса-фестиваль» опубликовал инклюзивную программу второго уикенда, который пройдет 26 и 28 августа. Для гостей с инвалидностью приготовили множество активностей — от променад спектаклей до выступлений звездных хедлайнеров. Делимся подробностями!

 

Гости и жители Выксы с инвалидностью смогут посетить променад-спектакли «По Углам», «По водам», «По цехам», театрализованное представление «Карамзин. Театр в деревне», выступление Леонида Агутина, детские программы и многое другое. Кроме того, особое место в программе фестиваля занимают мероприятия с переводом на жестовый язык и тифлокомментированием.

Программа на второй уикенд:

26 августа (20:00)— большой концерт Леонида Агутина

Место: площадь Октябрьской революции

Доступно для незрячих, для людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности

27 августа — краеведческий походный театр «По углам»

  • в 14:00 — с переводом на русский жестовый язык
  • в 10:00, 16:00, 18:00 — доступен для людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности (кроме людей, передвигающихся на креслах-колясках)
  • 28 августа в 10:00, 14:00, 16:00 — доступен для людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности (кроме людей, передвигающихся на креслах-колясках)

Место: старт от отеля «Баташев»

27 августа (17:00) — Большой заплыв

Место: Набережная Верхневыксунского пруда

Адаптировано для незрячих, неслышащих, доступен для людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности

27-28 августа (10:00, 14:00, 16:00) — индустриальный походный театр «По цехам»

Место: старт Музей истории «ВМЗ»

Доступен для людей с особенностями мобильности (кроме людей, передвигающихся на креслах-колясках)

28 августа (13:00) — Судоходный походный театр «По водам»

Адаптировано для незрячих, неслышащих, доступен для людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности

  • в 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 — доступен для людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности

Место: лодочная станция Ипанема

Спектакль «Карамзин. Театр в деревне»

Место: старт от гостиницы «Баташев»

  • 26 августа в 16:00 — доступен для людей с ментальными особенностями и особенностями мобильности (кроме людей, передвигающихся на креслах-колясках)
  • 27 августа в 15:00 — адаптирован для незрячих, доступен для людей с ментальными особенностями и особенностями мобильности (кроме людей, передвигающихся на креслах-колясках)
  • 28 августа в 12:00, 15:00 — доступен для людей с ментальными особенностями и особенностями мобильности (кроме людей, передвигающихся на креслах-колясках)

 

Хороход-1

  • 27 августа в 12:00, 13:00
  • 28 августа в 10:00, 12:00, 14:00

Доступно для незрячих, людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности

Место: улицы города (адреса будут доступны за несколько дней до фестиваля)

Хороход-2

  • 27 августа в 15:00
  • 28 августа в 14:00

Доступно для незрячих, людей с ментальными особенностями и с особенностями мобильности (кроме людей, передвигающихся на креслах-колясках)

Место: старт от школы №8

Спортивная программа

  • 26 августа в 12:00

Место: скейт-парк у к/т «Родина»

  • 27 августа в 12:00

Место: памп-трек в Лесопосадке

  • 28 августа с 10:00 до 17:00

Место: скейт-парк у к/т «Родина»

Доступно для просмотра неслышащим, людям с ментальными особенностями и с особенностями мобильности

27 августа в 19:30 — Пати под соснами

Место: Лесопосадка, инсталляция ВСЕ ЭТО НЕ СОН

Доступно для незрячих и с особенностями мобильности, ментальными особенностями

с 26 по 28 августа (с 11:00 до 19:00) — мозаическая резиденция «Студии РАЗ»

Место: ОМКафе

Доступно для людей с ментальными особенностями и людей с особенностями мобильности

27 и 28 августа (с 10:30-18:00) — детская программа «Дом с открытыми окнами»

Место: Культурный центр «Волна»

Доступно для детей с особенностями мобильности, ментальными особенностями

Для выксунцев, работников «ОМК» и «ОМК-Участие» проход на фестиваль бесплатный. Требуется оформление пасса на сайте фестиваля и регистрация на события.

 

 

 

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Фото: архив организаторов

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