Джаз в «Заповедных кварталах»: в последний раз в этом сезоне!

В концерте примут участие джазовые музыканты Нижнего, резиденты джазовых вечеров jazz.jam.nn в баре ÖÖ.

По правилам джема на сцену может выйти любой желающий, поэтому мы приглашаем всех, кто умеет играть.

Время: 15:30–17:00

Где: сад на Короленко, 17

Вход свободный.







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Фото: Настя Пономарева



