Джаз в «Заповедных кварталах»: в последний раз в этом сезоне!

В саду изобретателей состоится заключительный в этом сезоне концерт Джаз в саду. Финальным аккордом серии джазовых концертов станет настоящий open-air jam session.
В концерте примут участие джазовые музыканты Нижнего, резиденты джазовых вечеров jazz.jam.nn в баре ÖÖ.
По правилам джема на сцену может выйти любой желающий, поэтому мы приглашаем всех, кто умеет играть.
Время: 15:30–17:00
Где: сад на Короленко, 17
Вход свободный.
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Фото: Настя Пономарева
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