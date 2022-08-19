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Музыка

Джаз в «Заповедных кварталах»: в последний раз в этом сезоне!

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В саду изобретателей состоится заключительный в этом сезоне концерт Джаз в саду. Финальным аккордом серии джазовых концертов станет настоящий open-air jam session.

 

В концерте примут участие джазовые музыканты Нижнего, резиденты джазовых вечеров jazz.jam.nn в баре ÖÖ.

По правилам джема на сцену может выйти любой желающий, поэтому мы приглашаем всех, кто умеет играть.

Время: 15:30–17:00

Где: сад на Короленко, 17

Вход свободный.



 

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Фото: Настя Пономарева


 

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