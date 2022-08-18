Этно-экстрим от Ива Нова в DKRT

Осенью питерская группа Ива Нова отметит 20-летие! 17 сентября они выступят в нижегородском пространстве DKRT. Музыканты сыграют в неповторимом, созданном ими самими стиле «этно-экстрим», органично сохраняя свою уникальность.
17 сентября
Место: культурное пространство DKRT (улица Большая Покровская, 18)
Концерт ИВА НОВА — это всегда эмоционально, искренне, ярко. В каждом живом выступлении есть нечто магическое, завораживающее и затягивающее зрителя в какую-то иную вселенную.
«Перед глазами предстают картины Васнецова или Сурикова с внедренными в мир за полотном славянскими девами-киборгами с коромыслом и богатырями-терминаторами верхом на стальных конях», — говорится в анонсе выступления.
Стоимость билетов — от 500 рублей.
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