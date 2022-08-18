18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Этно-экстрим от Ива Нова в DKRT

Поделиться:

Осенью питерская группа Ива Нова отметит 20-летие! 17 сентября они выступят в нижегородском пространстве DKRT. Музыканты сыграют в неповторимом, созданном ими самими стиле «этно-экстрим», органично сохраняя свою уникальность.

 

17 сентября

 

Место: культурное пространство DKRT (улица Большая Покровская, 18)

 

 

 

Концерт ИВА НОВА — это всегда эмоционально, искренне, ярко. В каждом живом выступлении есть нечто магическое, завораживающее и затягивающее зрителя в какую-то иную вселенную.

«Перед глазами предстают картины Васнецова или Сурикова с внедренными в мир за полотном славянскими девами-киборгами с коромыслом и богатырями-терминаторами верхом на стальных конях», — говорится в анонсе выступления.

Стоимость билетов — от 500 рублей.

 

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообществе группы «ВКонтакте»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: