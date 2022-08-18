Этно-экстрим от Ива Нова в DKRT

Концерт ИВА НОВА — это всегда эмоционально, искренне, ярко. В каждом живом выступлении есть нечто магическое, завораживающее и затягивающее зрителя в какую-то иную вселенную.

«Перед глазами предстают картины Васнецова или Сурикова с внедренными в мир за полотном славянскими девами-киборгами с коромыслом и богатырями-терминаторами верхом на стальных конях», — говорится в анонсе выступления.

Стоимость билетов — от 500 рублей.