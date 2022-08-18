Выкса-фест ищет участников для хорового перформанса. Присоединиться можно и нужно!

Команда Выкса-фестиваля ищет участников для хорового перформанса, который исследует самые важные точки на карте Выксы. Создатели Хорохода — композитор Владимир Горлинский и ансамбль N’Caged.
Участвовать в проекте могут все желающие старше 17 лет — вокальные данные не требуются.
«Будем измерять городское пространство хлопками, шагами и биением сердца», — говорит команда.
Репетиции пройдут с 22 по 27 августа, а сам перформанс — 27 и 28 августа. Прислать заявки можно в Telegram @anyazhigalina или в личные сообщения группы фестиваля.
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Фото: сообществе фестиваля «ВКонтакте»
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