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Музыка

«Столица закатов»: хедлайнеры, площадки и программа

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Опубликована программа музыкального фестиваля «Столица закатов» на предстоящий уикенд. Традиционно выступления артистов пройдут с пятницы по воскресенье на разных городских локациях.

 

Нижний 800

«Столица закатов. Соло на закате» состоится на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной. Вход свободный.

Программа на 19 августа:

  • 19.00–20.00 — Нижневолжская набережная — выступление группы Treska — нижегородского электронного лайв-проекта
  • 19.00–20.00 — Стрелка — концерт вокалиста группы Maple Season Женя Туманов
  • 19.00–20.00 — набережная Федоровского — выступление Кристины Фиш, яркой представительницы нижегородской школы на домре, в сопровождении струнного квартета
  • 19.00–20.00 — площадь Сенная — выступит резидент квартирников в разных заведениях Нижнего и вокалист группы GREED Андрей Иванчиков

Программа на 20 августа:

  • 19.00–20.00 — Нижневолжская набережная — выступление DJ Denis White, известного атмосферной и динамичной музыкой
  • 19.00–20.00 — Стрелка — выступление саксофониста Романа Шерстнева
  • 19.00–20.00 — набережная Федоровского — Вадим Пименов, солист проекта Spring Spirit Solo, выступит в жанре Live looping
  • 19.00–20.00 — площадь Сенная — выступление гитарного дуэта Espresso

Программа на 21 августа:

  • 18.00–22.00 — амфитеатр Нижневолжской набережной — танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio
  • 19.00–20.00 — Нижневолжская набережная — выступление Анастасия Тес исполнит свои лучшие хиты
  • 19.00–20.00 — Стрелка — выступление вокалистки Марии Егоровой
  • 19.00–20.00 — набережная Федоровского — выступление финалистки шоу «Голос», солистки оркестра Русской филармонии — Лилии Вельтман
  • 19.00–20.00 — площадь Сенная — выступление Антона Шера, вокалиста группы Morris

В арт-кластере «Красная Слобода» пройдет вечеринка, хедлайнером которой станет Феликс Бондарев и его инди-рок-группа RSAC. Клип на их вирусный хит «NBA (Не мешай)» набрал больше 150 миллионов просмотров. Количество мест ограничено, билеты доступны по ссылке.

Программа на 20 августа:

  • 22.00—00.00 — Katrin Kova
  • 00.00—01.00 — RSAC
  • 01.00—03.00 — DJ Kras


 

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