Яна Кедрина откроет фестиваль медиаискусства INTERVALS

Международный фестиваль медиаискусства Intervals откроется концертом электронной исполнительницы и диджея Яны Кедриной.
Яна, известная как Kedr Livanskiy, выступит 26 августа на объемной инсталляции in-line от студии Nohlab в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ *.
Визитной карточкой выступлений исполнительницы стали созданные художником Стасом Кондаковым инсталляции и видеоряд.
Медиаработы покажут в формате непривычных маршрутов по обновленным городским локациями, специально отобранных командой к юбилейному фестивалю.
Билеты на концерт — по ссылке.
Начало в 21:00.
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