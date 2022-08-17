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Музыка

Яна Кедрина откроет фестиваль медиаискусства INTERVALS

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Международный фестиваль медиаискусства Intervals откроется концертом электронной исполнительницы и диджея Яны Кедриной.

 

Яна, известная как Kedr Livanskiy, выступит 26 августа на объемной инсталляции in-line от студии Nohlab в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ *.

Визитной карточкой выступлений исполнительницы стали созданные художником Стасом Кондаковым инсталляции и видеоряд.

Медиаработы покажут в формате непривычных маршрутов по обновленным городским локациями, специально отобранных командой к юбилейному фестивалю.

Билеты на концерт — по ссылке.

Начало в 21:00.



 

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