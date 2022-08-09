18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

LES MOSCOVITES в Нижнем Новгороде

Поделиться:

Ансамбль исторических инструментов проведет в столице Поволжья два концерта, посвященных музыке эпохи Петра Первого.

В 15:00 в парке Станкозавода состоится первый концерт, на котором нижегородцы смогут услышать музыку времен Петра I. Музыканты воссоздадут на сцене «барочную капеллу» из труб, гобоев, литавр, фаготов и валторн, а также скрипок и других струнных инструментов.

В 19:00 пройдет второй концерт, но уже на другой локации - КУПНО (Корпоративный Университет Правительства Нижегородской области), на Почаинской 17К. Нижегородцы смогут погрузиться в атмосферу «петровской ассамблеи». Прозвучат произведения Генделя, де Феша, Вивальди и Телемана.

Перед каждым выступлением будут проходить лекции, посвященные увлечению Петра токарным делом и его вкладу в становление российского станкостроения. Посетителям расскажут о деталях приездов Петра Первого в Нижний Новгород в 1695 и в 1722 годах, о 50-летии царя, которое он отмечал в нашем городе, об истории Домика Петра.

14 августа
15:00, парк Станкозавода
19:00 (Почаинская, 17К)

6+

Вход свободный по регистрации

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: