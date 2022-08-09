LES MOSCOVITES в Нижнем Новгороде

В 15:00 в парке Станкозавода состоится первый концерт, на котором нижегородцы смогут услышать музыку времен Петра I. Музыканты воссоздадут на сцене «барочную капеллу» из труб, гобоев, литавр, фаготов и валторн, а также скрипок и других струнных инструментов.



В 19:00 пройдет второй концерт, но уже на другой локации - КУПНО (Корпоративный Университет Правительства Нижегородской области), на Почаинской 17К. Нижегородцы смогут погрузиться в атмосферу «петровской ассамблеи». Прозвучат произведения Генделя, де Феша, Вивальди и Телемана.



Перед каждым выступлением будут проходить лекции, посвященные увлечению Петра токарным делом и его вкладу в становление российского станкостроения. Посетителям расскажут о деталях приездов Петра Первого в Нижний Новгород в 1695 и в 1722 годах, о 50-летии царя, которое он отмечал в нашем городе, об истории Домика Петра.