SALUT! МУЗЫКА в сквере Свердлова: DJ-сеты, кастом одежды, тату и маркет локальных брендов

Хедлайнер фестиваля — Бхима. Он создавал музыка для балета, кино, делал фиты с Хаски и другие творческие эксперименты. Его уникальность в работе с ритмом и совмещение народных партий с современным звуком.

Вход — свободный!







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Фото: Нижний 800