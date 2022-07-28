SALUT! МУЗЫКА в сквере Свердлова: DJ-сеты, кастом одежды, тату и маркет локальных брендов

30 июля в сквере Свердлова стартует фестиваль «Столица закатов. Искра». Гостей ждут DJ-сеты, лекции, кастом одежды от группировки BOMSE, настольный теннис, зона тату, макияжа и маркет локальных брендов.
Хедлайнер фестиваля — Бхима. Он создавал музыка для балета, кино, делал фиты с Хаски и другие творческие эксперименты. Его уникальность в работе с ритмом и совмещение народных партий с современным звуком.
Вход — свободный!
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Фото: Нижний 800
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