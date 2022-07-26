У собора на Стрелке откроется музыкальный фестиваль

Оркестры исполнят произведения Глинки, Чайковского, Мусоргского, Бородина и Свиридова. Кроме того, в программе — произведения русских композиторов 19-20 веков, так и народные песни.

Каждый номер сопроводят визуальными материалами — произведения русской живописи, изображения архитектурных объектов, виды Нижнего Новгорода, а также дореволюционная кинохроника и изображения уникальных природных мест России.

Билеты на сидячие места можно приобрести по ссылке. Вход на стоячие места — свободный, по предварительной регистрации.

На территории установят большой экран для просмотра.







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Фото: Центр 800