У собора на Стрелке откроется музыкальный фестиваль

Музыкальный фестиваль «Великая Русь» откроется у собора Александра Невского 30 июля. Зрителей ждет музыкальная программа, сопровождаемая архитектурной подсветкой храма.
Оркестры исполнят произведения Глинки, Чайковского, Мусоргского, Бородина и Свиридова. Кроме того, в программе — произведения русских композиторов 19-20 веков, так и народные песни.
Каждый номер сопроводят визуальными материалами — произведения русской живописи, изображения архитектурных объектов, виды Нижнего Новгорода, а также дореволюционная кинохроника и изображения уникальных природных мест России.
Билеты на сидячие места можно приобрести по ссылке. Вход на стоячие места — свободный, по предварительной регистрации.
На территории установят большой экран для просмотра.
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Фото: Центр 800
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