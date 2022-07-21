Публикуем программу музыкального фестиваля «Столица закатов»

Фестиваль пройдет уже в предстоящий уикенд на обновленных к юбилею города площадках — на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной.
Выступления музыкантов можно увидеть с пятницы по воскресенье. Вход свободный.
Программа 22 июля:
- 20:00–21:00 — Нижневолжская набережная. Композитор группы «Ветер Фанга» Юрий Павлов сыграет на ханге
- 20:00–21:00 — Стрелка. Выступление певицы Екатерины Казаковой
Программа 23 июля:
- 20:00–21:00 — набережная Федоровского. Выступление скрипачки и вокалистки Евгении Акназаровой
- 20:00–21:00 — Нижневолжская набережная. Выступление Надежды Айны (электроарфа)
- 20:00–21:00 — Стрелка. Выступление скрипачки Марии Латухиной
Программа 24 июля:
- 18:00–22:00 — Амфитеатр Нижневолжской набережной. Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio
- 20:00–21:00 — площадь Сенная. Выступление DJ Рождэна
- 20:00–21:00 — набережная Федоровского. Выступление саксофонистки София Jazz
23 июля в сквере Свердлова пройдет SALUT НАУКА. Гостей ждут мастер-классы, DJ-сеты, лекции, тренировка, а также BRAVOMARKET.
Программа 23 июля:
- 15:00-17:00 — встреча с флористом Настей Старых
- 15:00-18:00 — лекторий, вход по предварительной регистрации
- 15:00-22:00 — BRAVOMARKET
- 16:00-18:00 — тренировка Mobility с Яной Валеевой (студия Forma)
- 17:00-18:00 — мастер-класс по лимфодренажному массажу лица от Анастасии Афанасьевой (студия Forma)
Музыкальная программа:
- 18:00-20:00 — DJ A. Zalyotov
- 20:00-22:00 — DJ S. Timoshenko
На сцене «Ракушка» выступит певица Тося Чайкина. Ее треки-аффирмации не оставят равнодушными никого. Вход на мероприятие по билетам.
Программа 23 июля:
- 19:30 — DJ Настя Старых
- 20:30 — Тося Чайкина
- 21:30 — DJ Настя Старых
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Фото: Нижний 800
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