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Музыка

Публикуем программу музыкального фестиваля «Столица закатов»

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Фестиваль пройдет уже в предстоящий уикенд на обновленных к юбилею города площадках — на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной.

 

Выступления музыкантов можно увидеть с пятницы по воскресенье. Вход свободный.

Программа 22 июля:

  • 20:00–21:00 — Нижневолжская набережная. Композитор группы «Ветер Фанга» Юрий Павлов сыграет на ханге
  • 20:00–21:00 — Стрелка. Выступление певицы Екатерины Казаковой

Программа 23 июля:

  • 20:00–21:00 — набережная Федоровского. Выступление скрипачки и вокалистки Евгении Акназаровой
  • 20:00–21:00 — Нижневолжская набережная. Выступление Надежды Айны (электроарфа)
  • 20:00–21:00 — Стрелка. Выступление скрипачки Марии Латухиной

Программа 24 июля:

  • 18:00–22:00 — Амфитеатр Нижневолжской набережной. Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio
  • 20:00–21:00 — площадь Сенная. Выступление DJ Рождэна
  • 20:00–21:00 — набережная Федоровского. Выступление саксофонистки София Jazz

23 июля в сквере Свердлова пройдет SALUT НАУКА. Гостей ждут мастер-классы, DJ-сеты, лекции, тренировка, а также BRAVOMARKET.

Программа 23 июля:

  • 15:00-17:00 — встреча с флористом Настей Старых
  • 15:00-18:00 — лекторий, вход по предварительной регистрации
  • 15:00-22:00 — BRAVOMARKET
  • 16:00-18:00 — тренировка Mobility с Яной Валеевой (студия Forma)
  • 17:00-18:00 — мастер-класс по лимфодренажному массажу лица от Анастасии Афанасьевой (студия Forma)

Музыкальная программа:

  • 18:00-20:00 — DJ A. Zalyotov
  • 20:00-22:00 — DJ S. Timoshenko

На сцене «Ракушка» выступит певица Тося Чайкина. Ее треки-аффирмации не оставят равнодушными никого. Вход на мероприятие по билетам.

Программа 23 июля:

  • 19:30 — DJ Настя Старых
  • 20:30 — Тося Чайкина
  • 21:30 — DJ Настя Старых
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Фото: Нижний 800

 

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