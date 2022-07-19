На «Столица закатов. Ракушка» выступит создательница саундтрека к «Беспринципным»Тося Чайкина

Этим летом на легендарную сцену «Ракушка» вернулись концерты. В выходные нас ждет выступление певицы и композитора Тоси Чайкиной.
Треки-аффирмации певицы вы уже могли слышать ранее в фильмах и сериалах. К примеру, трек «Беспринципные» был создан специально как главный саундтрек к одноименному сериалу. Уже в субботу Тося будет ждать нижегородцев на «Столице закатов».
Лайнап:
- 19:30 — DJ Настя Старых
- 20:30 — Тося Чайкина
- 21:30 — DJ Настя Старых
Билеты по ссылке.
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Фото: страницы исполнительницы «ВКонтакте»
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