«Рок чистой воды» в Нижнем: публикуем программу, лайнап и артистов

Программа фестиваля «Рок чистой воды» на 30 июля (площадь Минина):

13:00−13:30 — группа «Ridols»;

13:40−14:10 — группа «Последний Приют»;

14:20−14:55 — группа «Ordinate»;

15:00−15:25 — Вадим Демидов;

15:35−16:10 — группа «Корсар»;

16:15−16:45 — Альберт Кувезин;

16:55−17:30 — группа «Ё»;

17:40−18:15 — группа «FPG»;

18:25−18:55 — группа «The Walking Street»;

19:05−19:40 — группа «Гран-КуражЪ»;

19:50−20:25 — арт-проект Инны Желанной «Вилы»;

20:35−21:15 — группа «Воскресение»;

21:25−22:05 — группа «СерьГа».

Традиционно во второй день феста пройдет уборка берегов Гребного канала. 31 июля с 10 до 16 часов на Нижневолжской набережной музыканты и активисты примут участие в экологической акции.

После уборки территории, в 13:50, стартуют выступления. Кроме того, площадку разделят на несколько зон, где расскажут, как вести здоровый образ жизни, правильно питаться, использовать максимально безопасную для здоровья и окружающей среды продукцию.







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Фото: архив пресс-служб