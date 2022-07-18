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«Рок чистой воды» в Нижнем: публикуем программу, лайнап и артистов

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Музыкальный фестиваль «Рок чистой воды» пройдет в Нижнем Новгороде 30 и 31 июля. Об этом сообщают организаторы.

 

Программа фестиваля «Рок чистой воды» на 30 июля (площадь Минина):

  • 13:00−13:30 — группа «Ridols»;
  • 13:40−14:10 — группа «Последний Приют»;
  • 14:20−14:55 — группа «Ordinate»;
  • 15:00−15:25 — Вадим Демидов;
  • 15:35−16:10 — группа «Корсар»;
  • 16:15−16:45 — Альберт Кувезин;
  • 16:55−17:30 — группа «Ё»;
  • 17:40−18:15 — группа «FPG»;
  • 18:25−18:55 — группа «The Walking Street»;
  • 19:05−19:40 — группа «Гран-КуражЪ»;
  • 19:50−20:25 — арт-проект Инны Желанной «Вилы»;
  • 20:35−21:15 — группа «Воскресение»;
  • 21:25−22:05 — группа «СерьГа».

Традиционно во второй день феста пройдет уборка берегов Гребного канала. 31 июля с 10 до 16 часов на Нижневолжской набережной музыканты и активисты примут участие в экологической акции.

После уборки территории, в 13:50, стартуют выступления. Кроме того, площадку разделят на несколько зон, где расскажут, как вести здоровый образ жизни, правильно питаться, использовать максимально безопасную для здоровья и окружающей среды продукцию.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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