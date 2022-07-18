«Рок чистой воды» в Нижнем: публикуем программу, лайнап и артистов

Музыкальный фестиваль «Рок чистой воды» пройдет в Нижнем Новгороде 30 и 31 июля. Об этом сообщают организаторы.
Программа фестиваля «Рок чистой воды» на 30 июля (площадь Минина):
- 13:00−13:30 — группа «Ridols»;
- 13:40−14:10 — группа «Последний Приют»;
- 14:20−14:55 — группа «Ordinate»;
- 15:00−15:25 — Вадим Демидов;
- 15:35−16:10 — группа «Корсар»;
- 16:15−16:45 — Альберт Кувезин;
- 16:55−17:30 — группа «Ё»;
- 17:40−18:15 — группа «FPG»;
- 18:25−18:55 — группа «The Walking Street»;
- 19:05−19:40 — группа «Гран-КуражЪ»;
- 19:50−20:25 — арт-проект Инны Желанной «Вилы»;
- 20:35−21:15 — группа «Воскресение»;
- 21:25−22:05 — группа «СерьГа».
Традиционно во второй день феста пройдет уборка берегов Гребного канала. 31 июля с 10 до 16 часов на Нижневолжской набережной музыканты и активисты примут участие в экологической акции.
После уборки территории, в 13:50, стартуют выступления. Кроме того, площадку разделят на несколько зон, где расскажут, как вести здоровый образ жизни, правильно питаться, использовать максимально безопасную для здоровья и окружающей среды продукцию.
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Фото: архив пресс-служб
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