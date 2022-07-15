Музыкальный фестиваль «Столица закатов» снова в Нижнем

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 15 июля:

20:00–21:00 - Нижневолжская набережная. Выступление саксофониста Алексея Молева.

20:00–21:00 - Стрелка. Выступление певицы и основателя современной студии вокала Анастасии Афанасьевой.

20:00–21:00 - площадь Сенная. Выступление вокалистки группы Funkeys Music Band Екатерины Галкиной (GALA).

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 16 июля:

20:00–21:00 - набережная Федоровского. Мария Романова, лауреат всероссийских конкурсов, выступит в жанре эстрадной скрипки.

20:00–21:00 - Нижневолжская набережная. Выступление вокалистки Регины Сорокиной.

20:00–21:00 - площадь Сенная. DJ Тимошенко сыграет на виниловых пластинках. Он смешивает в своих композициях джаз, хаус, фанк, диско и даже техно.

20:00–21:00 - Стрелка. Скрипачка Anny Ly исполнит композиции различных жанров — от рока до современной вирусной музыки.

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 17 июля:

18:00–22:00 - Амфитеатр Нижневолжской набережной (напротив Зеленского съезда). Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio.

20:00–21:00 - площадь Сенная. Выступление кавер-группы ONE LOVE, в репертуаре которых - лучшие танцевальные хиты года.

20:00–21:00 - набережная Федоровского. Выступление Жени Туманова, вокалиста группы Maple Season.

20:00–21:00 - Нижневолжская набережная. DJ Куппер исполнит эклектичную и танцевальную музыку.

20:00–21:00 - Стрелка. Выступление саксофонистки Софьи Маркеловой.

В арт-кластере «Красная Слобода» 16 июля в 22:00 пройдет вечеринка московского бренда LOYAL с выступлением резидентов — 4еu3, Romsta, Cherocky, BIKY. А хедлайнером станет один из самых самобытных хип-хоп-музыкантов современной русской сцены — Антоха МС. Билеты доступны по ссылке.

17 июля в Кремлевском концертном зале пройдет концерт классической музыки. Дирижером и солистом концерта будет народный артист России Александр Рудин. Вход по предварительной регистрации.







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Фото: Нижний 800



