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Музыка

Музыкальный фестиваль «Столица закатов» снова в Нижнем

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Уже в эти выходные, 15 и 17 июля, в Нижнем вновь откроется музыкальный фестиваль «Столица закатов». Программа на этой неделе пройдет с пятницы по воскресенье на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной. Вход свободный.

 

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 15 июля:

  • 20:00–21:00 - Нижневолжская набережная. Выступление саксофониста Алексея Молева.
  • 20:00–21:00 - Стрелка. Выступление певицы и основателя современной студии вокала Анастасии Афанасьевой.
  • 20:00–21:00 - площадь Сенная. Выступление вокалистки группы Funkeys Music Band Екатерины Галкиной (GALA).

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 16 июля:

  • 20:00–21:00 - набережная Федоровского. Мария Романова, лауреат всероссийских конкурсов, выступит в жанре эстрадной скрипки.
  • 20:00–21:00 - Нижневолжская набережная. Выступление вокалистки Регины Сорокиной.
  • 20:00–21:00 - площадь Сенная. DJ Тимошенко сыграет на виниловых пластинках. Он смешивает в своих композициях джаз, хаус, фанк, диско и даже техно.
  • 20:00–21:00 - Стрелка. Скрипачка Anny Ly исполнит композиции различных жанров — от рока до современной вирусной музыки.

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 17 июля:

  • 18:00–22:00 - Амфитеатр Нижневолжской набережной (напротив Зеленского съезда). Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio.
  • 20:00–21:00 - площадь Сенная. Выступление кавер-группы ONE LOVE, в репертуаре которых - лучшие танцевальные хиты года.
  • 20:00–21:00 - набережная Федоровского. Выступление Жени Туманова, вокалиста группы Maple Season.
  • 20:00–21:00 - Нижневолжская набережная. DJ Куппер исполнит эклектичную и танцевальную музыку.
  • 20:00–21:00 - Стрелка. Выступление саксофонистки Софьи Маркеловой.

В арт-кластере «Красная Слобода» 16 июля в 22:00 пройдет вечеринка московского бренда LOYAL с выступлением резидентов — 4еu3, Romsta, Cherocky, BIKY. А хедлайнером станет один из самых самобытных хип-хоп-музыкантов современной русской сцены — Антоха МС. Билеты доступны по ссылке.

17 июля в Кремлевском концертном зале пройдет концерт классической музыки. Дирижером и солистом концерта будет народный артист России Александр Рудин. Вход по предварительной регистрации.



 

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Фото: Нижний 800


 

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