На «Столице закатов» выступит Tesla Boy! Встречаемся на Красной Слободе

Уже в эту субботу, 9 июля, в арт-кластере «Красная Слобода» выступит электропоп-проект Антона Севидова — Tesla boy. Они успели объехать крупнейшие российские и зарубежные фестивали, туры по странам Европы, США и Латинской Америке.
В Нижнем Tesla Boy выступит на большой вечеринке «Столица закатов. После заката» в рамках кинофестиваля «Горький fest». В финале вечера гостей ждет сет секретного гостя. Мы уверены, он вас удивит!.
Программа:
- 22:00 — Nikola Melnikov b2b Sonnez
- 00:00 — Tesla Boy
- 01:00 — Secret Dj («Горький Fest»)
Билеты здесь.
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