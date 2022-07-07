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Музыка

На «Столице закатов» выступит Tesla Boy! Встречаемся на Красной Слободе

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Уже в эту субботу, 9 июля, в арт-кластере «Красная Слобода» выступит электропоп-проект Антона Севидова — Tesla boy. Они успели объехать крупнейшие российские и зарубежные фестивали, туры по странам Европы, США и Латинской Америке.

 

В Нижнем Tesla Boy выступит на большой вечеринке «Столица закатов. После заката» в рамках кинофестиваля «Горький fest». В финале вечера гостей ждет сет секретного гостя. Мы уверены, он вас удивит!.

Программа:

  • 22:00 — Nikola Melnikov b2b Sonnez
  • 00:00 — Tesla Boy
  • 01:00 — Secret Dj («Горький Fest»)

Билеты здесь.


 

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