На «Столице закатов» выступит Tesla Boy! Встречаемся на Красной Слободе

В Нижнем Tesla Boy выступит на большой вечеринке «Столица закатов. После заката» в рамках кинофестиваля «Горький fest». В финале вечера гостей ждет сет секретного гостя. Мы уверены, он вас удивит!.

Программа:

22:00 — Nikola Melnikov b2b Sonnez

00:00 — Tesla Boy

01:00 — Secret Dj («Горький Fest»)

Билеты здесь.





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