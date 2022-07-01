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Музыка

Послушать оперу под балконом Шаляпина? В Нижнем возможно все!

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В субботу, 2 июля, в «Заповедные кварталы» вернется фестиваль «Шаляпин на балконе». С балкона дома Короленко, 11б молодые голоса исполнят произведения Федора Шаляпина.

 

В 18:30 с балкона горьковского дома выступит солист филармонии Михаил Торин (бас-баритон). Партию фортепиано исполнит Ирина Леопа.

В программе: Мусоргский «Песня Варлама», и «Монолог Щелкалова» («Борис Годунов»), Бородин Песня Галицкого («Князь Игорь»), Даргомыжский, сл. Пушкина «Ночной зефир струит эфир»; «Дубинушка», «Эй, ухнем», «Вдоль по Питерской». Свиридов, сл. Бернса «Всю землю тьмой заволокло».

Вход свободный. Регистрация здесь.

 

 

 

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Фото: Нижний800

 

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