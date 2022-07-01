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Музыка

Выступления, космо-коктейли и виниловый dj-сет: публикуем программу фестиваля «Столица закатов»

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В приближающиеся выходные, 2 и 3 июля, музыкальный фестиваль «Столица закатов» снова развернется на нескольких площадках Нижнего Новгорода.

 

Так, 2 июля, на сцене «Ракушка» выступит московская инди-рок-группа «Сироткин». Их музыка и стихи уносят в детство и дарят ощущение свободы. Вход на мероприятие платный, билеты можно приобрести по ссылке.

Программа:

  • DJ Дмитрий Тимошенко — 19:30
  • Сироткин — 20:30
  • DJ Дмитрий Тимошенко — 21:30

3 июля сцена «Ракушка» встретит симфонический оркестр Нижегородской филармонии. В программе: Дворжак «Лесная тишь» — для виолончели с оркестром, Элгар – концерт для виолончели с оркестром, Бриттен – «Простая симфония». Вход свободный.

2 июля, в арт-кластере «Красная Слобода» выступит Pompeya. В программе: концерт группы Pompeya, диджей-сеты резидентов «Стрелки» и специальный поп-ап бар с фирменными коктейлями. Вход на мероприятие платный, билеты доступны по ссылке.

2 июля сквер Свердлова откроется программу SALUT НАУКА. Гостей ждут планетарий под открытым небом, космо-коктейли от Salut и космо-еда в тюбиках, DJ-сеты, а также лекции.

Еще одна часть праздничной программы — «Столица закатов. Соло на закате» — пройдет 2 и 3 июля на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной. Вход свободный.

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 2 июля:

  • 20.00-21.00, Нижневолжская набережная. Выступление дуэта «СтереоДжеки»
  • 20.00-21.00, Стрелка. Виниловый DJ-set от Арсения Залетова

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 3 июля:

  • 18.00-22.00, амфитеатр Нижневолжской набережной (напротив Зеленского съезда). Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio
  • 20.00-21.00, площадь Сенная. Выступление аккордеониста Михаила Никифорова
  • 20.00-21.00, набережная Федоровского. Выступление группы SuperSonic — дуэта двух фронтменов известной нижегородской кавер-группы «ДжонниДепп»



 

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Фото: Нижний800

 

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