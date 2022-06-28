Pompeya, диджей-сеты и специальный поп-ап-бар: публикуем программу «Столицы закатов»

На гастроли в Нижний Новгород отправляется легендарная площадка «Стрелка». В арт-кластере «Красная Слобода» бар «Стрелка» представит программу. Публикуем подробности.
В программе — концерт группы Pompeya, диджей-сеты резидентов «Стрелки» и специальный поп-ап-бар с коктейлями.
Ставшая культовой «Стрелка» открылась 12 лет назад. С тех пор бар, как культурная институция, продолжает врываться к музыкальное пространство. Группа Pompeya, которая прочно ассоциируется с площадкой — в топе российской инди-музыки.
Старт — 2 июля в 22:00. Приобрести билеты можно по ссылке.
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