Pompeya, диджей-сеты и специальный поп-ап-бар: публикуем программу «Столицы закатов»

В программе — концерт группы Pompeya, диджей-сеты резидентов «Стрелки» и специальный поп-ап-бар с коктейлями.

Ставшая культовой «Стрелка» открылась 12 лет назад. С тех пор бар, как культурная институция, продолжает врываться к музыкальное пространство. Группа Pompeya, которая прочно ассоциируется с площадкой — в топе российской инди-музыки.

Старт — 2 июля в 22:00. Приобрести билеты можно по ссылке.







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