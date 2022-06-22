Нижегородские студенты-медики напишут письма врачам-героям времен ВОВ

В историческом Домике Петра I пройдет концерт-реконструкция о работе госпиталей времен Великой Отечественной войны. А студенты-медики напишут письма военным врачам и сегодняшним героям войны. Также, 8 июля в рамках празднования представят письма, почтовые карточки, справки, найденные в Нижнем Новгороде.
Концерт-реконструкция пройдет в историческом здании на Почаинской улице. В музыкальной программе — известные песни военных лет. Перед началом мероприятия гостям представят театрализованную историческую реконструкцию.
В концерте примут участие:
- известный российский актер театра и кино Алексей Моисеев;
- солистки Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Елена Сизова и Екатерина Ясинская;
- исполнитель, солист и художественный руководитель ансамбля Garufa Михаил Маясов.
Автор программы — Александр Топлов.
В конце мероприятия студенты-медики, врачи и гости события напишут свои личные письма военным врачам. Письма выложат на интернет портале «Горьковский рубеж».
Спикеры вечера:
- Олег Беркович — Заместитель Председателя Правительства Нижегородской области
- Олег Шагин — Председатель Правления Нижегородской региональной общественной организации патриотического воспитания граждан «Наследники Победы»
- Борис Пудалов — руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области
- Александр Топлов — автор концертной программы, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, дирижер, пианист
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Фото: архив пресс-служб
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