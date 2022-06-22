Нижегородские студенты-медики напишут письма врачам-героям времен ВОВ

Концерт-реконструкция пройдет в историческом здании на Почаинской улице. В музыкальной программе — известные песни военных лет. Перед началом мероприятия гостям представят театрализованную историческую реконструкцию.

В концерте примут участие:

известный российский актер театра и кино Алексей Моисеев;

солистки Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Елена Сизова и Екатерина Ясинская;

исполнитель, солист и художественный руководитель ансамбля Garufa Михаил Маясов.

Автор программы — Александр Топлов.

В конце мероприятия студенты-медики, врачи и гости события напишут свои личные письма военным врачам. Письма выложат на интернет портале «Горьковский рубеж».

Спикеры вечера:

Олег Беркович — Заместитель Председателя Правительства Нижегородской области

Олег Шагин — Председатель Правления Нижегородской региональной общественной организации патриотического воспитания граждан «Наследники Победы»

Борис Пудалов — руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области

Александр Топлов — автор концертной программы, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, дирижер, пианист







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Фото: архив пресс-служб