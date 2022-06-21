Летних благотворительные концерты стартовали в Нижегородской филармонии

До 31 июля нижегородцы и гости города смогут бесплатно посетить выступления Академического симфонического оркестра и солистов филармонии на двух концертных площадках: по средам, пятницам и субботам — в Кремлевском концертном зале, а по воскресеньям — на восстановленной летней эстраде «Ракушка» в Александровском саду в рамках фестиваля «Столица закатов».

Всего в рамках благотворительного сезона проведут 23 концерта, которые будут начинаться в 18:00.

Для посещения мероприятий в Кремлевском концертном зале необходима предварительная регистрация. Подробная программа концертов здесь.









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Фото: Нижний 800