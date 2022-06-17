Стала известна программа фестиваля «Столица закатов». Публикуем подробности

В Александровском саду 18 июня выступит московский инди-поп коллектив Shanyana & Guru Groove Foundation, которая участвовала в крупнейших фестивалях России.

Вход на мероприятие платный, билеты можно приобрести по ссылке.

Программа:

19:30 — DJ Kupper

20:30 — Shanyana & Guru Groove Foundation

21:30 — DJ Kupper

19 июня на сцене «Ракушка» откроется фестиваль «Школа Славы» — это серия воскресных концертов Нижегородской филармонии. Вход свободный, количество мест ограничено вместимостью площадки.

В рамках «Столица закатов. После заката» 18 июня в арт-кластере «Красная Слобода» пройдет вечеринки «Копы в огне». Нижегородцев ждет история об опаснейшей банде «Клуб восьми убийц» и копах, которые им противостоят. Кроме того, тем же вечером МС Сенечка совместно с SuperSanyc презентует свой новый альбом Rhymond Bounce.

Программа:

22:00 — DJ Chell

23:00 — МС Сенечка & SupeSanyc

00:00 — «Копы в огне»

01:00–02:30 — Dj Kotzi Brown

02:30–04:00 — Archanga

Вход: 18+. Билеты можно приобрести по ссылке.

Частью праздничной программы станет «Столица закатов. Соло на закате» 18 и 19 июня. Выступления музыкантов пройдут на набережной Федоровского, Нижне-Волжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной. Вход свободный.

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 18 июня:

20:00–21:00 — выступление саксофониста Альберта Родина (набережная Федоровского)

20:00–21:00 — выступление Михаила Никифорова на баяне (Стрелка)

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 19 июня:

17:00–21:00 — танцевальный open air от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio (амфитеатр Нижне-Волжской набережной (напротив Зеленского съезда))

20:00–21:00 — выступление SuperSonic — дуэта двух фронтменов известной нижегородской кавер-группы «ДжонниДепп» (Нижневолжская Набережная)

20:00–21:00 — выступление известной певицы, композитора, участницы различных телешоу Тани Гуляевой (Сенная площадь)









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Фото: Нижний800