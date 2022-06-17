18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Стала известна программа фестиваля «Столица закатов». Публикуем подробности

Поделиться:

Уже в эти выходные, 18 и 19 июня, в столице Приволжья развернется праздничная программа «Столица закатов». Она пройдет на нескольких площадках Нижнего Новгорода. Рассказываем подробности.

 

В Александровском саду 18 июня выступит московский инди-поп коллектив Shanyana & Guru Groove Foundation, которая участвовала в крупнейших фестивалях России.

Вход на мероприятие платный, билеты можно приобрести по ссылке.

Программа:

  • 19:30 — DJ Kupper
  • 20:30 — Shanyana & Guru Groove Foundation
  • 21:30 — DJ Kupper

19 июня на сцене «Ракушка» откроется фестиваль «Школа Славы» — это серия воскресных концертов Нижегородской филармонии. Вход свободный, количество мест ограничено вместимостью площадки.

В рамках «Столица закатов. После заката» 18 июня в арт-кластере «Красная Слобода» пройдет вечеринки «Копы в огне». Нижегородцев ждет история об опаснейшей банде «Клуб восьми убийц» и копах, которые им противостоят. Кроме того, тем же вечером МС Сенечка совместно с SuperSanyc презентует свой новый альбом Rhymond Bounce.

Программа:

  • 22:00 — DJ Chell
  • 23:00 — МС Сенечка & SupeSanyc
  • 00:00 — «Копы в огне»
  • 01:00–02:30 — Dj Kotzi Brown
  • 02:30–04:00 — Archanga

Вход: 18+. Билеты можно приобрести по ссылке.

Частью праздничной программы станет «Столица закатов. Соло на закате» 18 и 19 июня. Выступления музыкантов пройдут на набережной Федоровского, Нижне-Волжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной. Вход свободный.

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 18 июня:

  • 20:00–21:00 — выступление саксофониста Альберта Родина (набережная Федоровского)
  • 20:00–21:00 — выступление Михаила Никифорова на баяне (Стрелка)

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 19 июня:

  • 17:00–21:00 — танцевальный open air от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio (амфитеатр Нижне-Волжской набережной (напротив Зеленского съезда))
  • 20:00–21:00 — выступление SuperSonic — дуэта двух фронтменов известной нижегородской кавер-группы «ДжонниДепп» (Нижневолжская Набережная)
  • 20:00–21:00 — выступление известной певицы, композитора, участницы различных телешоу Тани Гуляевой (Сенная площадь)




 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний800

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: