Худрук Нижегородской филармонии отмечает 80-летний юбилей

Директору Нижегородской государственной академической филармонии имени Ростроповича — Ольге Томиной исполняется 80 лет. Она пришла в филармонию после окончания консерватории. Так, в ее трудовой книжке только одна запись — 1967 год, Горьковская филармония.
Ольга Томина награждена высшей наградой Нижегородской области — Орденом «За гражданскую доблесть и честь». Находясь в должности художественного руководителя она стремительными темпами развивала филармонию и создавала новые формы концертной деятельности. Каких преобразований удалось достичь:
- сезоны с участием артистов и коллективов мировой величины, международные гастрольные маршруты;
- 65-летняя традиция летних благотворительных сезонов симфонической музыки;
- десять фестивалей искусств «Современная музыка» (самые первые музыкальные фестивали в России);
- 16 международных фестивалей искусств имени Сахарова;
- 28 детских музыкальных фестивалей «Новые имена»;
- создание первой в России «Филармонии школьника» — системы художественно-эстетического воспитания юных нижегородцев;
- организация в 1976 году первых в стране «Сельских филиалов филармонии» в колхозах области.
Творческая деятельность Ольги Томиной отмечена благодарностью и присвоением почетных званий «Почетный гражданин Нижнего Новгорода», «Заслуженный деятель искусств России» и многими другими.
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Фото: архив пресс-служб
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