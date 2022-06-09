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Худрук Нижегородской филармонии отмечает 80-летний юбилей

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Директору Нижегородской государственной академической филармонии имени Ростроповича — Ольге Томиной исполняется 80 лет. Она пришла в филармонию после окончания консерватории. Так, в ее трудовой книжке только одна запись — 1967 год, Горьковская филармония.

 

Ольга Томина награждена высшей наградой Нижегородской области — Орденом «За гражданскую доблесть и честь». Находясь в должности художественного руководителя она стремительными темпами развивала филармонию и создавала новые формы концертной деятельности. Каких преобразований удалось достичь:

  • сезоны с участием артистов и коллективов мировой величины, международные гастрольные маршруты;
  • 65-летняя традиция летних благотворительных сезонов симфонической музыки;
  • десять фестивалей искусств «Современная музыка» (самые первые музыкальные фестивали в России);
  • 16 международных фестивалей искусств имени Сахарова;
  • 28 детских музыкальных фестивалей «Новые имена»;
  • создание первой в России «Филармонии школьника» — системы художественно-эстетического воспитания юных нижегородцев;
  • организация в 1976 году первых в стране «Сельских филиалов филармонии» в колхозах области.

Творческая деятельность Ольги Томиной отмечена благодарностью и присвоением почетных званий «Почетный гражданин Нижнего Новгорода», «Заслуженный деятель искусств России» и многими другими.

 

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Фото: архив пресс-служб

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