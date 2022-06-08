Концерт нижегородских музыкантов «Здесь и сейчас» пройдет в Арсенале

В Арсенале завершается выставочный проект Сары Мун «Однажды где-то, но не здесь…». Она посвятила ее впечатлениям от путешествий по России. Экспозиция открыта до 12 июня, а 10 числа пройдет финисаж с концертом группы «Здесь и сейчас».
Нижегородские композиторы выбрали свои любимые работы фотохудожницы Сары Мун и написали к ним пьесы. Каждое произведение – соло для какого-либо инструмента. На фоне фотографий, которые будут демонстрироваться на большом экране киноконцертного зала, нижегородские музыканты исполнят специально написанные для конкурса произведения.
Впервые в истории Арсенала зрители проголосуют за понравившуюся пьесу, которая, на их взгляд, наиболее соответствует духу выбранной фотографии. Автор композиции-победителя получит приз зрительских симпатий – книги из нашего музейного магазина.
Билеты здесь.
Адрес: киноконцертный зал (левое крыло, 2 этаж).
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Авторы фото: GEO.PRO — Александр Китаев, Александр Мерзляков
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