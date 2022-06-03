В полной темноте: как прошел концерт группы «Несчастный случай» в Нижнем Новгороде

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев был вынужден провести концерт в Нижнем Новгороде в полной темноте и под акустическую гитару.
Владимир Песня / РИА Новости
Концерт группы «Несчастный случай» в Нижнем Новгороде пытались сорвать.
Зрители долгое время не могли попасть на площадку, им заблокировали вход. Музыканты решили провести выступление.
В Telegram-каналах появилась информация, что во время выступления группы в помещении выключили свет. Зрителям пришлось выходить через черный ход из-за активистов.
Позднее появились видео, где протестующие скандируют: «Слабоумие и отвага Кортнева — это уже частный случай».
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