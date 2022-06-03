В полной темноте: как прошел концерт группы «Несчастный случай» в Нижнем Новгороде

В Telegram-каналах появилась информация, что во время выступления группы в помещении выключили свет. Зрителям пришлось выходить через черный ход из-за активистов.

Позднее появились видео, где протестующие скандируют: «Слабоумие и отвага Кортнева — это уже частный случай».