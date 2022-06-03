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В полной темноте: как прошел концерт группы «Несчастный случай» в Нижнем Новгороде

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Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев был вынужден провести концерт в Нижнем Новгороде в полной темноте и под акустическую гитару.

 

Владимир Песня / РИА Новости

Концерт группы «Несчастный случай» в Нижнем Новгороде пытались сорвать.

Зрители долгое время не могли попасть на площадку, им заблокировали вход. Музыканты решили провести выступление.

 

В Telegram-каналах появилась информация, что во время выступления группы в помещении выключили свет. Зрителям пришлось выходить через черный ход из-за активистов.

Позднее появились видео, где протестующие скандируют: «Слабоумие и отвага Кортнева — это уже частный случай».

 

 

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