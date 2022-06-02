Группа «Моя Мишель» откроет концертную программу в Александровском саду

Сегодня, 2 июня, в Александровском саду на возрожденной сцене «Ракушка» пройдет концерт группы «Моя Мишель». Также на мероприятии выступит DJ Kupper — нижегородский диджей, участник объединения виниловых энтузиастов «Две Стороны».
Этим летом в Александровском саду пройдет серия концертов объединенная программа «Столица закатов. Ракушка».
На возрожденной открытой сцене по субботам будет звучать акустическая и инди-музыка, а по воскресеньям здесь будут проходить концерты классической музыки.
Программа открытия летнего сезона «Ракушки» в Александровском саду
- 20:00—21:00 — DJ Kupper
- 21:00—21:55 — Моя Мишель
Вход на мероприятие платный, билеты можно приобрести по ссылке.
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