Событийная программа лета 2022 в Нижнем Новгороде: «Столица закатов», Приволжская фиеста и многое другое

Одним из главных событий лета станет 200-летие Нижегородской ярмарки. Его будут отмечать с 15 июля по 25 августа. Гости праздника смогут перенестись в XIX век — в эти дни будет воссоздана атмосфера ярмарочного города с его героями и развлечениями. В рамках него ожидается иммерсивное шоу-открытие от Ильи Авербуха, семейная развлекательная программа, фестиваль реконструкции и фестиваль классических автомобилей ГАЗ Горький «классик».

Программа празднования:

15 июля — шоу-открытие

16-17 июля — иммерсивное шоу

23-24 июля и 20-21 августа — фестиваль реконструкторов: в эти дни будет воссоздан нижегородский быт XIX века и показана жизнь Ярмарки на рубеже XIX — XX веков

30-31 июля — иммерсивное шоу + фестиваль классических автомобилей ГАЗ «Горький Классик»

6-7 августа и 13-14 августа — иммерсивное шоу

25 августа — церемония закрытия, в рамках которой пройдёт световое шоу от dreamlaser

Кроме того, в город вернется фестиваль «Столица закатов». В этом году она станет мультижанровой. Каждые выходные нижегородцев ждет большая программа в разных городских локациях.

Площадь Минина и Пожарского

Сквер им. Свердлова

Красная Слобода

Александровский сад

Нижегородский кремль

Улица Рождественская

Улица Кожевенная

Набережная Федоровского

Нижне-Волжская набережная

Открытие сезона уже 11 июня.

Спортивные события:

23-24 июля — X-WATERS VOLGA 2022;

17-21 августа — Фестиваль аэростатов «Приволжская фиеста». В небе над Нижним снова появятся красивейшие воздушные шары;

20 августа — Регата. В акватории Оки и Волги увидим несколько десятков спортивных яхт;

21 августа — Марафон 800. На старте ожидается до 10 000 участников.

Культурные мероприятия:

8-14 июля — Горький fest;

30 мая-5 июня — ЦИПР Tech Week. Участников ждут лекции, паблик-токи, питчинги стартапов и культурные мероприятия;

30 июля — фестиваль «Рок чистой воды»;

26-28 августа — фестиваль медиаискусства INTERVALS;

30 июля — фестиваль у собора Александра Невского. Большой концерт и художественные проекции на архитектуру храма.

В Нижнем Новгороде откроются пакгаузы! Уже в июне будут доступны два зала. Внутри конструкций XIX века появятся новые культурные пространства — театрально-концертный и выставочный павильоны.

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Фото: сайт: https://strategy.government-nnov.ru/