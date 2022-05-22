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Музыка

Нижегородские джазовые оркестры в топе лучших в России

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Пять джазовых оркестров из Нижегородской области стали победителями Всероссийского конкурса и вошли в 100 лучших в России.

 

Лучшими признаны — квинтет «Grooving high», вокальный ансамбль четвертого курса эстрадного отделения НМУ имени Балакирева, группа Рarolibre, Tony Karapetyan Trio и группа «Зарево».

Один из самых крупных джазовых фестивалей России пригласил нижегородцев выступить. Московский джазовый фестиваль пройдет с 13 по 19 июня.

Победители конкурса выступят на открытых сценах, установленных в парках «Зарядье» и «Музеон», Новопушкинском сквере и на ВДНХ.


 

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Фото: pexels

 

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