Башмет и Мацуев завершат концертный сезон в Нижегородской филармонии

21 мая на сцену выйдет пианистка Элисо Вирсаладзе. В сопровождении академического симфонического оркестра под управлением Александра Скульского прозвучат произведения Моцарта и Бетховена.

29 мая народный артист СССР Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы» продолжат серию концертов закрытия сезона. Они представят историческую реконструкцию самого первого концерта ансамбля. На сцене Кремлевского концертного зала прозвучат сочинения Бетховена, Шуберта, Макса Бруха и Кузьмы Бодрова.

5 июня академическая хоровая капелла России имени Юрлова исполнит сочинения для хора Шнитке, Рахманинова, Щедрина, Танеева, Свиридова, русскую старинную и современную духовную музыку, народные песни.

6 июня на сцене филармонии выступит пианист Денис Мацуев. В сопровождении симфонического оркестра под управлением Александра Скульского он сыграет Концерт №2 для фортепиано с оркестром Брамса. В этот вечер на сцену филармонии поднимется Хоровая капелла России имени Юрлова с исполнением Мессы Бетховена.

14 июня программу сезону закроет выступление камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов