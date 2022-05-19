Башмет и Мацуев завершат концертный сезон в Нижегородской филармонии

В Нижегородской филармонии стартует концертная программа, которая закроет сезон 2021−2022 года. На сцене выступят известные артисты — постоянные участники музыкальных проектов, праздников и фестивалей.
21 мая на сцену выйдет пианистка Элисо Вирсаладзе. В сопровождении академического симфонического оркестра под управлением Александра Скульского прозвучат произведения Моцарта и Бетховена.
29 мая народный артист СССР Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы» продолжат серию концертов закрытия сезона. Они представят историческую реконструкцию самого первого концерта ансамбля. На сцене Кремлевского концертного зала прозвучат сочинения Бетховена, Шуберта, Макса Бруха и Кузьмы Бодрова.
5 июня академическая хоровая капелла России имени Юрлова исполнит сочинения для хора Шнитке, Рахманинова, Щедрина, Танеева, Свиридова, русскую старинную и современную духовную музыку, народные песни.
6 июня на сцене филармонии выступит пианист Денис Мацуев. В сопровождении симфонического оркестра под управлением Александра Скульского он сыграет Концерт №2 для фортепиано с оркестром Брамса. В этот вечер на сцену филармонии поднимется Хоровая капелла России имени Юрлова с исполнением Мессы Бетховена.
14 июня программу сезону закроет выступление камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)