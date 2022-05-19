18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Башмет и Мацуев завершат концертный сезон в Нижегородской филармонии

Поделиться:

В Нижегородской филармонии стартует концертная программа, которая закроет сезон 2021−2022 года. На сцене выступят известные артисты — постоянные участники музыкальных проектов, праздников и фестивалей.

 

21 мая на сцену выйдет пианистка Элисо Вирсаладзе. В сопровождении академического симфонического оркестра под управлением Александра Скульского прозвучат произведения Моцарта и Бетховена.

29 мая народный артист СССР Юрий Башмет и его камерный ансамбль «Солисты Москвы» продолжат серию концертов закрытия сезона. Они представят историческую реконструкцию самого первого концерта ансамбля. На сцене Кремлевского концертного зала прозвучат сочинения Бетховена, Шуберта, Макса Бруха и Кузьмы Бодрова.

5 июня академическая хоровая капелла России имени Юрлова исполнит сочинения для хора Шнитке, Рахманинова, Щедрина, Танеева, Свиридова, русскую старинную и современную духовную музыку, народные песни.

6 июня на сцене филармонии выступит пианист Денис Мацуев. В сопровождении симфонического оркестра под управлением Александра Скульского он сыграет Концерт №2 для фортепиано с оркестром Брамса. В этот вечер на сцену филармонии поднимется Хоровая капелла России имени Юрлова с исполнением Мессы Бетховена.

14 июня программу сезону закроет выступление камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: