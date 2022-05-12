Фестиваль «Шаляпин на балконе» вернется в Нижний Новгород этим летом

Впервые фестиваль музыки прошел в год 800-летнего юбилея столицы Приволжья. Нижегородцы могли послушать песни из репертуара Федора Шаляпина, которые исполняли артисты с балкона дома № 11Б по улице Короленко. Именно там певец часто бывал в гостях у писателя Максима Горького.

По словам министра, концерты на балконе будут проходить каждую субботу. Кроме того, территорию квартала церкви трех Святителей на время фестиваля будут перекрывать.







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