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Музыка

Фестиваль «Шаляпин на балконе» вернется в Нижний Новгород этим летом

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Фестиваль «Шаляпин на балконе» снова пройдет в Нижнем Новгороде летом 2022 года. Об этом сообщил министр культуры региона Олег Беркович.

 

Впервые фестиваль музыки прошел в год 800-летнего юбилея столицы Приволжья. Нижегородцы могли послушать песни из репертуара Федора Шаляпина, которые исполняли артисты с балкона дома № 11Б по улице Короленко. Именно там певец часто бывал в гостях у писателя Максима Горького.

По словам министра, концерты на балконе будут проходить каждую субботу. Кроме того, территорию квартала церкви трех Святителей на время фестиваля будут перекрывать.



 

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