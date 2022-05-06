В Нижегородском планетарии выступит Тони Карапетян

19 мая Нижегородский планетарий представит программу «Слияние со вселенной». С музыкальным перформансом сольно выступит Тони Карапетян.
19 мая
Время: 20:00
Место: Нижегородский планетарий улица Революционная, 20
Гостей ждет особая эмоциональная наполненность и мощное звучание каждой композиции в сочетании с визуализацией неба на куполе планетария. Эффект полного погружения обеспечен.
«Музыка никогда не была для меня просто музыкой. Она всегда служила поиску, помогала погрузиться в себя. Постепенно пришло понимание ценности этого состояния, его силы и появилась возможность им делиться через музыку и творчество», — рассказывает лидер команды Тони Карапетян.
Билеты можно приобрести по ссылке.
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