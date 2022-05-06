В Нижегородском планетарии выступит Тони Карапетян

Гостей ждет особая эмоциональная наполненность и мощное звучание каждой композиции в сочетании с визуализацией неба на куполе планетария. Эффект полного погружения обеспечен.

«Музыка никогда не была для меня просто музыкой. Она всегда служила поиску, помогала погрузиться в себя. Постепенно пришло понимание ценности этого состояния, его силы и появилась возможность им делиться через музыку и творчество», — рассказывает лидер команды Тони Карапетян.

Билеты можно приобрести по ссылке.