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Музыка

В Нижегородском планетарии выступит Тони Карапетян

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19 мая Нижегородский планетарий представит программу «Слияние со вселенной». С музыкальным перформансом сольно выступит Тони Карапетян.

 

19 мая

Время: 20:00

Место: Нижегородский планетарий улица Революционная, 20

 

 

Гостей ждет особая эмоциональная наполненность и мощное звучание каждой композиции в сочетании с визуализацией неба на куполе планетария. Эффект полного погружения обеспечен.

«Музыка никогда не была для меня просто музыкой. Она всегда служила поиску, помогала погрузиться в себя. Постепенно пришло понимание ценности этого состояния, его силы и появилась возможность им делиться через музыку и творчество», — рассказывает лидер команды Тони Карапетян.

Билеты можно приобрести по ссылке.

 

 

 

 

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Фото: страница музыканта «ВКонтакте»

 

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