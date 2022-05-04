Хоровой фестиваль «Молодые голоса» пройдет в Нижнем Новгороде

Всероссийский хоровой фестиваль «Молодые голоса» пройдет в столице Приволжья с 5 по 8 мая. Нижний посетят более 500 человек из 17 молодежных хоровых коллективов России.
Фестиваль «Молодые голоса» проводится с 1983 года на базе ННГУ имени Лобачевского.
Какие главные цели реализует фестиваль:
- формирование мультикультурного студенческого хорового сообщества
- развитие хорового искусства в России
- выявление и поддержку талантливой молодежи, развивающей хоровое искусство.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут хоровые концерты, образовательные мастер-классы от деятелей хорового искусства, выставки-ярмарки художественных промыслов, ярмарка национальных культур и художественные выставки.
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Фото: социальные сети фестиваля
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