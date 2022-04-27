Юная нижегородка прошла в финал шоу «Голос.Дети»

8-летняя нижегородка Аделия Загребина прошла в финал шоу «Голос.Дети». На отборочных этапах к девочке повернулись все три наставника — Полина Гагарина, Егор Крид и Баста.
Девочка из Нижнего Новгорода в команде у Егора Крида. По ее словам, он «выглядит как добрый, а еще красивый и модный».
На своем первом выступлении в шоу она спела Rolling in the Deep исполнительницы Adele.
Финал проекта пройдет уже в эту пятницу — 29 апреля в 21.30.
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