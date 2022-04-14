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Открыта продажа абонементов Нижегородской филармонии на новый концертный сезон

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Сегодня открылась продажа абонементов нового концертного сезона 2022—2023 в Нижегородской филармонии.

 

Приобрести абонементы можно в кассе филармонии и на официальном сайте.

В новом сезоне проведут 28 концертных циклов: 10 симфонических вечерних абонементов, 5 циклов камерных концертов в Кремлевском и Малом залах филармонии, 2 цикла литературных концертов в залах филармонии и 11 циклов «Филармонии школьника».

В новом сезоне филармония откроет доступ к новым абонементам:

  • №1 «Сергей Рахманинов»: к 150-летию со дня рождения композитора;
  • №6 «Виртуозы Москвы»: в гостях у Нижегородской филармонии — камерный оркестр Владимира Спивакова;
  • №21 «Территория музыки»: культурное наследие народов России в одном цикле;
  • №22 «Корифеи Камераты»: редко исполняемые сочинения и художественные открытия в исполнении камерного ансамбля солистов академического симфонического оркестра Camerata Sinfonica;
  • №26 «Вверх по партитуре» — концерты-беседы о музыкальных инструментах для тех, кто хочет знать, как они устроены и как они звучат.



 

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Фото: pexels


 

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