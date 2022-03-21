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Музыка

В Нижегородском оперном театре пройдет концерт оркестра барочной музыки под управлением Дмитрия Синьковского

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Главный дирижер Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Пушкина Дмитрий Синьковский представит концерт барочной музыки, который состоит из произведений Баха, Вивальди, Генделя и других выдающихся композиторов эпохи Барокко.

 

23 марта

Время: 18:30

Место: театр оперы и балета имени Пушкина (ул. Белинского, 59/2)

 

Программа, которую Дмитрий Синьковский и артисты театра подготовили для концерта 23 марта, познакомит гостей вечера со стилистическими особенностями музыки Барокко.

Сам маэстро выступит в трех амплуа – дирижера, скрипача и вокалиста.

 

 

 

 





 

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