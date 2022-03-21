В Нижегородском оперном театре пройдет концерт оркестра барочной музыки под управлением Дмитрия Синьковского

Место: театр оперы и балета имени Пушкина (ул. Белинского, 59/2)

Время: 18:30

Программа, которую Дмитрий Синьковский и артисты театра подготовили для концерта 23 марта, познакомит гостей вечера со стилистическими особенностями музыки Барокко.

Сам маэстро выступит в трех амплуа – дирижера, скрипача и вокалиста.