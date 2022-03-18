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Музыка

Международная хоровая ассамблея Coro di Linguisti пройдет в Нижнем

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Осенью этого года в столице Приволжья планируют провести международную хоровую ассамблею Coro di Linguisti. Об этом рассказал художественный руководитель хора НГЛУ Максим Иванов.

 

По словам художественного руководителя, в этом году фестиваль ждет обновление.

«Пока решаем массу организационных вопросов, и, надеюсь, что к маю-июню дадим точную информацию. Возможно, что мы несколько трансформируем наш фестиваль в этом году и в гости к нам смогут приехать еще больше участников, и, кстати, не только хоров», — добавил он.

Напомним, в прошлом году Международная хоровая ассамблея прошла в марте. На нее приехали 25 хоров из разных городов.


 

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Фото: «Нижний800»

 

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