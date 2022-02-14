Ансамбль импровизационной музыки на выставке «Неназываемое».

Источником звука в импровизации станут музыкальные инструменты и повседневные предметы. Слушатели смогут приходить и уходить в любой момент, свободно перемещаться в выставочном и звуковом пространстве, осматривая экспонаты.



Как изменяется наше восприятие пространства и расположенных в нем объектов под влиянием звука? Идея проекта в том, что бессловесность музыки как нельзя лучше соответствует главной теме выставки – «неназываемое».



Билет можно приобрести на сайте Арсенала