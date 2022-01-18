В арт-клубе «Место» пройдет музыкальный фестиваль. Исполнители выступят в жанрах: джаз, соул и инди

С 29 января по 26 февраля в арт-клубе «Вместе» пройдет музыкальный фестиваль. В течение месяца пространство объединит исполнителей и коллективы разных музыкальных направлений: джаз, соул, инди-музыка и других.
с 29 января
Время: начало в 19:00
Место: Арт-клуб «Вместе» улица Рождественская, 10
Программа:
29 января — KADMIR, Радиосвязь, Южное шоссе
5 февраля — Kosatka project, Ирина Сулима и Нетеатр, VK band
12 февраля — Whale painter, Electric lines, Parolibre
23 февраля — Imaginary friend’s orchestra, RUSH BAND
26 февраля — SHOO
Вход: от 500 до 1500 рублей. Билеты можно приобрести на сайте или забронировать по телефону: 8 952 458 4879.
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