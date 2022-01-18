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Музыка

В арт-клубе «Место» пройдет музыкальный фестиваль. Исполнители выступят в жанрах: джаз, соул и инди

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С 29 января по 26 февраля в арт-клубе «Вместе» пройдет музыкальный фестиваль. В течение месяца пространство объединит исполнителей и коллективы разных музыкальных направлений: джаз, соул, инди-музыка и других.

 

с 29 января

Время: начало в 19:00

Место: Арт-клуб «Вместе» улица Рождественская, 10

 

 

Программа:

29 января — KADMIR, Радиосвязь, Южное шоссе

5 февраля — Kosatka project, Ирина Сулима и Нетеатр, VK band

12 февраля — Whale painter, Electric lines, Parolibre

23 февраля — Imaginary friend’s orchestra, RUSH BAND

26 февраля — SHOO

Вход: от 500 до 1500 рублей. Билеты можно приобрести на сайте или забронировать по телефону: 8 952 458 4879.

 

 

 

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