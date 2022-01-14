В «Кинофактуре» пройдет обсуждение авторских музыкальных клипов. Их снимали нижегородские режиссеры для новогоднего фильма «Приезжай!»

Шесть работ от нижегородских режиссеров вошли в сам фильм, который был показан в новогоднюю ночь на экранах города. Центральной, объединяющей темой фильма стала новая музыкальная композиция «Приезжай!». Ее авторы — Евгений Кудельников и Илья Чехов.

19 января Время: 19:00 Место: улица Варварская, 32 Вход свободный. На показе будут два дополнительных клипа, которые не вошли в фильм: ЭКСПИ — Сибирь

Георгий Жильцов — кавер на «Быдлоцикл – Секса не будет»