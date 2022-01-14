В «Кинофактуре» пройдет обсуждение авторских музыкальных клипов. Их снимали нижегородские режиссеры для новогоднего фильма «Приезжай!»

Команда «Кинофактуры» покажет авторские музыкальные клипы, снятые нижегородскими режиссерами для новогоднего фильма «Приезжай!». Фильм состоит из авторских клипов и десятка музыкальных поздравлений от нижегородцев.
Шесть работ от нижегородских режиссеров вошли в сам фильм, который был показан в новогоднюю ночь на экранах города. Центральной, объединяющей темой фильма стала новая музыкальная композиция «Приезжай!». Ее авторы — Евгений Кудельников и Илья Чехов.
19 января
Время: 19:00
Место: улица Варварская, 32
Вход свободный.
На показе будут два дополнительных клипа, которые не вошли в фильм:
- ЭКСПИ — Сибирь
- Георгий Жильцов — кавер на «Быдлоцикл – Секса не будет»
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.