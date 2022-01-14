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В «Кинофактуре» пройдет обсуждение авторских музыкальных клипов. Их снимали нижегородские режиссеры для новогоднего фильма «Приезжай!»

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Команда «Кинофактуры» покажет авторские музыкальные клипы, снятые нижегородскими режиссерами для новогоднего фильма «Приезжай!». Фильм состоит из авторских клипов и десятка музыкальных поздравлений от нижегородцев.

 

Шесть работ от нижегородских режиссеров вошли в сам фильм, который был показан в новогоднюю ночь на экранах города. Центральной, объединяющей темой фильма стала новая музыкальная композиция «Приезжай!». Ее авторы — Евгений Кудельников и Илья Чехов.

19 января

Время: 19:00

Место: улица Варварская, 32

 

Вход свободный.

На показе будут два дополнительных клипа, которые не вошли в фильм:

  • ЭКСПИ — Сибирь
  • Георгий Жильцов — кавер на «Быдлоцикл – Секса не будет»

 

 

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